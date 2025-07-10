特朗普關稅：菲派員協商　大馬首相晤魯比奧　獲告知尚餘時間談判

美國總統特朗普（Donald Trump）向多國發出「關稅信」後，多國就此回應，菲律賓表示將派員協商降低關稅，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則在吉隆坡會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），魯比奧向他稱尚餘時間談判。至於遭美國威脅加徵高達50%關稅的巴西，召開內閣會議商討對策。



根據特朗普所指，有關關稅擬在8月1日生效。菲律賓、馬來西亞、巴西分別面臨美國20%、25%及50%關稅。

菲律賓駐美大使羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）表示菲方會展開協商，「我們仍計劃透過談判把它（關稅）降低。」

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）2025年7月10日在吉隆坡會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）（FB@Anwar Ibrahim）

正召開東盟外長會的馬來西亞，首相安華7月10日會見到訪的美國國務卿魯比奧，在會面後，安華指魯比奧談到美方的關稅信是「籠統」（general）信函，馬來西亞仍有約一個月時間去談判。

安華稱，魯比奧認定馬來西亞是美國在地區內主要貿易夥伴，將考慮馬方觀點。

在特朗普新一輪寄出的「關稅信」中，巴西備受關注，在美國4月公布「對等關稅」計劃時，該國僅面臨10%關稅，但如今增至50%，巴西總統盧拉（Lula da Silva）7月10日召開內閣會議，討論對策。