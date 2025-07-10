剛開完金磚峰會的巴西　為何突遭特朗普關稅暴擊？

繼周一（7日）致信14個國家加徵關稅後，周三（9日）特朗普又向阿爾及利亞、汶萊、伊拉克、利比亞、摩爾多瓦、菲律賓、斯里蘭卡、巴西等國發出關稅信。

信件要求對阿爾及利亞徵收30%關稅，對汶萊徵收25%關稅，對伊拉克徵收30%關稅，對利比亞徵收30%關稅，對摩爾多瓦徵收25%關稅，對菲律賓徵收20%關稅，對斯里蘭卡徵收30%關稅。

對巴西更是徵收高達50%關稅，在這一輪新對等關稅中為世界最高。

要知道，在美國巴西貿易中，美國一直是順差國，去年還順差了68億美元。如果說是為了貿易平衡，美國完全沒有理由對巴西下此重手。

所以，對巴西的徵收超高關稅，不僅出乎他國意料，更出乎巴西意料。

巴西副總統兼發展、工業、貿易和服務部長阿爾克明（Geraldo Alckmin）當天表示，特朗普宣佈對巴西商品徵收新關稅是不公平的。他回應道, 「我看不出有任何理由要對巴西提高關稅。巴西不是美國的問題，這一點需要強調。美國確實有貿易逆差，但對巴西是順差。在美國對我們出口的產品中，十中有八都是零關稅的，不需要繳稅。」他進一步表示，這項針對巴西的措施是不公平的，也會對美國自身經濟造成損害，因為在貿易領域是存在一體化的。

但特朗普顯然不為所動，並沒有因為巴西的抱怨而表示會有絲毫減免。

相反，在給巴西的公開信中，特朗普還毫不避諱，點明了對巴西下重手的原因。

他說：「我認識並曾與前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）打過交道，並對他極為尊敬，巴西對待前總統博爾索納羅的方式－－在他任期內，博爾索納羅是全球備受尊敬的領導人，包括美國的態度--在國際上是可恥的。這場審判不應該進行。這是一場應立即停止的獵巫行動！」

說白了，就是用懲罰性關稅，為巴西前總統博爾索納羅——人稱「巴西版特朗普」報仇。

2021年5月1日星期六，在巴西利亞巴西利亞舉行的大篷車支持總統賈爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的反冠狀病毒封鎖姿態的遊行示威者大喊口號。美聯社照片/埃拉爾多·佩雷斯）(AP Photo/Eraldo Peres)

不過人們在分析特朗普對巴西下手原因時，並不僅僅把原因歸結於巴西國內的內部政治爭奪，而是更看重巴西在金磚正扮演的角色，以及巴西總統盧拉對特朗普政府的排斥態度。

簡言之，人們認為，特朗普對巴西徵收重稅，從根本上說，反應的是他對金磚國家和盧拉政府的敵視態度。

當地時間6日至7日，金磚峰會在巴西召開。參會金磚國家領導人發表了一份長達31頁的聲明，譴責針對加沙和伊朗的襲擊，並呼籲對全球機構進行改革，同時以委婉的方式不點名警告一些國家的單邊關稅措施對全球貿易構成威脅。

就在這份聲明發布後數小時，特朗普就在自家社交媒體平台發帖，威脅說美國將對任何與金磚國家「反美政策」保持一致的國家收額外10%關稅。

儘管金磚成員國強烈否認他們有反美傾向。但巴西總統盧拉同時也表示：「世界已經變了。我們不需要皇帝。」

盧拉還強調說，金磚國家想要從經濟角度尋找另一種全球組織方式，這正是某些人感到不安的原因，「世界必須找到一種方式，使我們的貿易關係不必非要通過美元來進行……」

結果兩天後，盧拉就收到了特朗普的關稅信。

特朗普有仇必報的性格，以及其挾美國市場地位與實力優勢，用關稅做武器，懲罰「不聽話國家」，維護美國霸權的心態昭然若揭。