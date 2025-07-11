澤連斯基：接獲美國恢復軍援政治訊號　暫不與俄羅斯談判

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月10日在羅馬舉行的記者會上表示，暫時不會與俄羅斯談判，稱必須完成此前達成的戰俘協議，才有可能進一步對話。他又稱，當日曾與特朗普進行建設性對談，基輔已收到美國將恢復軍事援助的政治訊號。



圖為2025年7月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在羅馬出席烏克蘭重建會議（URC 2025），到達召開記者會的場地。（Reuters）

澤連斯基表示，烏克蘭仍就獲得愛國者導彈與美國對話。他又稱烏克蘭已分別與德國、挪威達成協議，對方將為烏克蘭採購愛國者導彈系統。他表示，烏克蘭需要額外10套愛國者導彈系統，他的團隊正在努力尋找融資。

澤連斯基還表示，他將撤換烏克蘭駐美國大使，正在考慮任命國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）為新的烏克蘭駐美國大使。

與此同時， 俄烏戰爭持續，澤連斯基表示，俄羅斯在10日的轟炸中，向基輔和其他幾個地區發射約400架無人機和18枚導彈。

圖為2025年7月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在羅馬出席烏克蘭重建會議（URC 2025）。（Reuters）

路透：特朗普擬提供3億美元武器

路透社同日引述兩名知情人士表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將按照前任總統拜登（Joe Biden）的做法，引用總統權力向烏克蘭運送武器，為他上任以來首次 。其中名消息人士稱，武器價值可能約為3億美元。

特朗普9日表示，美國將向烏克蘭運送更多武器，以幫助該國抵禦俄羅斯日益加劇的軍事擴張。路透社引述消息人士稱，該批武器可能包括防禦型愛國者導彈和進攻型中程火箭，但具體尚未確定，將在10日的會議上討論。對於此一消息，五角大廈和白宮尚未回應。