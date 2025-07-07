澤連斯基簽署制裁方案　針對俄羅斯企業加密貨幣領域

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於7月6日宣布，已簽署一項新的制裁方案，旨在切斷俄羅斯的金融鏈，特別是與加密貨幣相關的領域，當中涉及60家俄羅斯企業、73名個人。



圖為2025年7月6日，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）在莫斯科參觀由「全俄人民陣線」（All-Russia People's Front）舉行的武器展覽。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

澤連斯基表示，今次制裁是根據烏克蘭國家銀行建議， 並與國際夥伴經協調後同步實施。他指出，俄羅斯僅通過一家現已被列入制裁名單的公司，從今年初就已獲輸送數十億美元，主要用於其軍工企業的需求，因此有必要進行打擊。

澤連斯基又稱，現在俄羅斯許多正常金融管道都被阻斷，正在轉向利用加密貨幣傳輸，因此今次制裁也特別針對此領域。他表示，新的制裁由烏克蘭、歐洲，以及其他主要的司法管轄區實施。他承認，這是一項具有挑戰性的任務，因為世界各地的制裁規則各不相同，但都有一個共同的目標——「迫使俄羅斯停止戰爭，並嚴格限制其攻擊能力」。

圖為2025年7月6日，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）在莫斯科透過視訊連線，參加在巴西盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

與此同時，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）表示，俄軍無人機已摧毀價值超20億美元的敵方裝備，西方納稅人有權知道稅款的去向，想想他們的政府把人民的錢花在了哪裏。

另外，俄羅斯國防部同日表示，俄羅斯的防空系統一夜之間擊落了120架烏克蘭無人機。