日媒：何立峰將晤自民黨幹事長　或磋商中國24年來再進口日本牛肉

日媒報道，中國與日本簽署的一項協議即將生效，旨在恢復引進北京自2001年9月起禁止進口的日本牛肉。中國國務院副總理何立峰將於7月11日在大阪會見日本自民黨幹事長森山裕，後者預計將就該協議生效所需的國內程序完成情況進行說明。日方計劃加快最後準備工作，以盡快恢復出口。



《讀賣新聞》報道，即將生效的協議是兩國於2019年11月簽署的《中日動物衛生檢疫協議》（日中動物衛生検疫協定），要求在檢疫方面合作，以加強對牛腦海綿狀病（BSE，俗稱瘋牛病）和口蹄疫等畜疫的管理，促進安全貿易。

2019年7月17日，日本東京築地魚市的日本和牛肉。（Getty Images）

日本2001年爆發瘋牛病後，中國禁止進口日本牛肉。報道指雖然簽署了恢復進口的協議，中國卻將實施程序拖延5年半以上，這意味着暫停進口日本牛肉已長達約24年。

日本首相石破茂去年11月在與中國國家主席習近平會晤時，要求恢復進口日本牛肉。兩國外長12月會晤後，雙方同意重啟進口談判。協議生效後，預計有必要就安全和檢疫問題進行磋商，日方呼籲盡快就此討論。

2025年6月10日，英國倫敦，中美貿易談判的第二天，圖為中國國務院副總理何立峰離開蘭加士打府（Lancaster House）。（Reuters）

因與美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府產生衝突，中國試圖拉近與日本政府的距離。2011年8月，福島第一核電廠核污水外洩後，中國就禁止進口日本水產品，直到今年6月29日，中方恢復進口日本部份地區的水產。