印度航空空難｜WSJ：引擎「油門」中途關閉　慘劇疑與機師有關

印度航空一架波音787-8「夢幻客機（Dreamliner）」在6月12日起飛不久後墜毀，機上242人僅1人倖存。《華爾街日報》7月10日引述消息人士指，初步調查結果顯示，控制飛機兩台引擎的燃料閥門的關鍵開關在飛行途中被意外關閉，這令飛機在起飛後不久出現動力損失，認為意外原因或與機師操作失誤有關，而非慘劇發生後廣受質疑的飛機本身問題。



報道指出，事關引擎動力的燃料閥門的開關，一般在正常飛行狀態下應該保持開啟，而在今次慘案中卻被意外關閉。機師通常這些開關來啟動、關閉或在某些緊急情況下重置飛機的引擎。不過調查結果指，目前仍無法確定，閥門被關閉究竟是意外操作還是刻意。

涉事客機在起飛不久後因飛行姿態異常被質疑引擎是否出現故障，印航董事長也在事後稱引擎在今年3月才換新，認為引擎在事發時沒有問題。此外，早前調查還指，飛機在此期間在機腹降下「緊急系統」以保引擎可以正常運轉。

這個啟動的緊急系統稱為衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine，RAT），是一種小型螺旋槳，會從波音787機身底部降下，通過飛行時飛掠的風力帶動漿葉發電，作為備用發電機使用。

沖壓空氣渦輪機 (RAT) 是一種小型風力發電機，可在緊急情況下降落，為關鍵系統提供電力和液壓動力。(Boeing)

RAT是否降下對判斷引擎是否處於正常運轉狀態甚為重要，是調查中的一個要點。《華爾街日報》早前查閱一間航企的飛機飛行手冊指，RAT可在兩部發動機都發生故障，或者3個液壓系統的壓力都較低時自行降下，也會在駕駛艙儀表斷電或飛機電動馬達幫浦出現問題時展開。

報道指，負責調查的印度航空事故調查局預計將最快於當地時間周五（11日）發布初步報告，不過當局在周四尚未回應此事。

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