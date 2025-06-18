伊朗應從烏克蘭、阿富汗學點什麼？

伊以衝突進入第六天，以色列已經完全掌握了德黑蘭制空權，戰機在德黑蘭上空自由飛行並尋找攻擊目標。伊朗的核科學家被團滅，核設施被炸燬，軍事高官接連喪命，甚至其新任命的參謀長才剛上任4天（上一任被殺）就又被殺。

遭遇如此奇恥大辱，被敵人侵門踏戶，侵略霸凌，伊朗還沒有對以宣戰，沒有進行全面戰爭動員，反而主動尋求以談判方式解決災難。

伊朗副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）14日表示，如果以色列停止軍事行動，伊朗可能重返核談判。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也表示，伊朗不希望與以色列的衝突擴大為更廣泛的地區戰爭，伊朗已準備好繼續與美國進行核談判，並尋求第3國斡旋。

華爾街日報刊文披露，在以色列空襲持續升級、伊朗防線岌岌可危之際，德黑蘭悄然釋放出願重啟與特朗普政府核談判的信號。特朗普周一（16日）證實，伊朗方面已通過中間人釋放出願談訊息。他在七國集團（G7）峰會期間公開表示：「他們是想談判的——但本來早該談了。」特朗普還宣佈將提前離開峰會，以處理中東戰局。

2025年6月17日，圖為伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent Society）在伊朗受以色列襲擊後在一處廢墟中搜尋倖存者。（Iranian Red Crescent Society Via Reuters）

更糟糕的是，本應站在政府軟弱抵抗政策對立面，對哈梅內伊政府施加壓力促其奮起反抗的反對派媒體，也發出和談聲音。例如，伊朗海外網絡媒體「Iran Wire」6月16日就引述一名據說是伊朗高層外交官的話表示，德黑蘭政府和軍方高層願意放棄核濃縮鈾作業，以挽救政權。這就說明，現在不光是伊朗政府，連反對派都失去了和以色列對抗的膽氣。

這是一個有血性的國家，在面對強敵入侵時的應有姿態嗎？顯然不是。

我們看烏克蘭，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）雖然也缺乏政治智慧，因為處理不好俄羅斯與歐美之間的關係，讓國家陷入戰爭的火坑，給人民帶來了深重災難。但至少，面對強敵，展現了頑強不屈的戰鬥精神。

三年半前，俄烏戰爭爆發，俄羅斯除派出空中力量直撲基輔，大軍還分兩路從南北包抄，並從東線全面發起進攻。因為兩國陸地相連，烏克蘭當時面臨的覆滅風險比伊朗大多了。

在那種情況下，一個演員出身的澤連斯基，在外援八字還沒一撇的情況下，都能帶領烏克蘭軍民拼死抵抗。三年多來，雖然損失慘重，亦曾多次逆轉戰局，把俄軍逼退到第聶伯河以東，甚至迫使俄羅斯發生過瓦格納兵變。即便是現在，在戰爭資源已近枯竭，外部援助時有時無的情況下，面對美國特朗普政府的壓榨威脅，俄羅斯在前線的軍事壓力，仍在想盡辦法抵抗，努力以戰的方式爭取和談，甚至還偶有「蛛網行動」這樣的驚世駭俗之作。

2025年6月1日，烏軍對俄羅斯軍事基地發動無人機襲擊。（X@FactNews890604）

相比之下，如今的伊朗，無論在軍事地理上，還是戰爭資源上，都比烏克蘭強多了，哈梅內伊政府的抵抗意志在哪裏？

再看阿富汗。雖然在國家治理上，阿富汗也令人詬病，但是面臨英軍、蘇軍和美軍入侵時，阿富汗人就敢放手一搏，通過發動全民游擊戰、山地戰，以巨大的韌性與犧牲，硬是耗走了一個又一個最強大的敵人。以哈梅內伊為首的伊朗教士集團，就不能從中得到啟迪？

戰爭是最決絕的鬥爭，是要流血犧牲的。捨不得搜刮來的金銀珠寶、香車豪宅，山珍海味，過慣了奢華生活，不願上山打游擊，不敢放手發動民眾，防民之變更甚於防敵，就不可能戰勝美以這樣最兇殘的敵人。

與列強和談，對哈梅內伊集團來說，或許是一個不錯的辦法，可以度過眼前難關，延續政權生命。但是對伊朗人民和波斯民族而言，歷史在世界各國已經反覆證明，只會帶來最深重的災難。有人說，伊朗在真正崛起之前，先需要一場革命，一場真正意義的民族革命，剷除掉那些腐爛變質的教士集團。看來確實如此！