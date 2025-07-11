為減對外依賴　美國防部將成稀土礦商MP Materials最大股東

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月10日報道，美國稀土生產商MP Materials宣佈，美國國防部已同意購買其4億美元的優先股，將成為該公司的最大股東。五角大樓將支持MP Materials（MP）在美國境內建造第二座稀土磁鐵製造工廠，以減少對外國的依賴。



報道稱，美國國防部正在購買MP Materials新發行的可轉換優先股，並將獲得認股權證。金融數據服務商Factset的數據顯示，在行使可轉換優先股和認股權證後，美國國防部將持有MP Materials約15%的股份，這將使美國政府成為這家稀土礦商的最大股東。

這筆交易公布後，MP Materials股價10日飆升約50%，收於45.23美元。該公司市值增至74億美元，較前一交易日增加約25億美元。

MP Materials首席執行官利廷斯基稱，美國國防部的投資是一種「公私合作伙伴關係」，有望加速美國建立端到端稀土磁鐵供應鏈。他對CNBC表示：「這不是國有化，我們仍然是一家蓬勃發展的上市公司。現在，我們有了新的合作伙伴——我們經濟上最大的股東美國國防部，但我們依然掌控着公司。」

2月12日，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在布魯塞爾出席烏克蘭防衛聯絡會議。（Reuters）

利廷斯基10日在電話會議上告訴投資者，這次合作將幫助MP Materials建立「足以支持美國國防和商業需求」的製造能力，減少對外國的依賴，「我們一直在努力實現這些目標，既執行我們的使命，也大聲呼籲消除美國在供應鏈中單點故障的問題。」

CNBC稱，MP Materials擁有美國唯一一座正在運營的稀土礦，它位於加利福尼亞州芒廷帕斯。在美國國防部的支持下，該公司將在美國建設第二座稀土磁鐵製造工廠，預計2028年投產，年產能達1萬噸稀土磁鐵，為美國國防和商業客戶提供服務。

美國國防部承諾在新工廠建成後的10年內，確保100%採購該工廠生產的稀土磁鐵產品。美國國防部還為MP Materials的釹鐠氧化物產品設定了每公斤110美元的最低價格，期限同樣為10年。利廷斯基透露，如果市場價格低於每公斤110美元，美國政府將按季度向該公司支付差價。

美國稀土礦產商MP Materials大樓（MP Materials網站）

此外，MP Materials將得到美國國防部的1.5億美元貸款，用於擴大芒廷帕斯礦山的稀土分離能力。美國金融巨頭摩根大通和高盛也將提供10億美元融資，支持製造工廠的建設。

稀土磁鐵是軍事技術、電動汽車、可再生能源等多個領域不可或缺的材料，例如一架美國F-35戰鬥機需要超過400公斤的稀土材料。近年來，美國政府認為，在稀土領域依賴外國供應將構成「國家安全風險」，不斷增加對稀土產業的投資。

總部位於上海的諮詢公司TidalWave高級合夥人、前上海美國商會副會長江凱明（Cameron Johnson）預計，美國等一些國家的稀土供應多元化戰略面臨時間、成本和人力資本等眾多挑戰，「光是所需時間就至少要10到20年，成本則至少數以萬億美元計，而且人才要從哪裏來？誰懂得如何加工這些材料？誰了解提純工藝？如何達到高純度？這些人才在大多數國家都不存在。」

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