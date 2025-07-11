臨時改口？美媒：特朗普突改越南稅率11%變20%　越方又驚又怒

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正與多國磋商關稅稅率，特朗普7月2日宣告與越南達成協議，指對越南商品徵20%關稅，美國輸越南貨品則零關稅。但據美媒7月10日引述知情人士指，特朗普是在最後一分鐘提升越南稅率至20%，美、越兩方官員都感到驚訝，越方更是又失望又憤怒。



在4月美國最初公布「對等關稅」計劃時，越南面臨高達46%關稅，兩方隨後展開談判，至關稅談判7月9日「限期」前，特朗普7月2日在社交網站發文，稱在與越南領導人通話後達成協議，美國對越南商品稅率為20%，轉運貨品更是40%，美國輸越南貨品則零關稅。

外界以為美越達成共識，但據美國《政治報》（Politico）引述4名知情人士報道，事件另有內情，越方官員原相信會獲大減關稅至約11%，但特朗普在最後一分鐘提升稅率至20%，不單越方未有料到，就連美方也有部份人感到驚訝。

2025年7月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮內閣會議上發表講話。（Reuters）

一名為越南與其他亞洲國家工作、負責遊說的知情人士指「特朗普騙了所有人」，他形容越南方面反應是驚訝、失望和憤怒。

根據報道，一位匿名的白宮幕僚則提出另一說法，主張越方在通話前已知道有關高稅率，「我的理解是，雙方貿易團隊商定方案，而最終批准是雙方領導人之間的事情。」

雖然特朗普宣告美越達成貿易協議，但無論是白宮或越南政府，均未有就關稅問題公布任何文件。