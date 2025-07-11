特朗普：美國將經北約向烏克蘭提供武器　費用全由NATO承擔

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月10日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時透露，他已與北約（NATO）達成協議，美國將通過北約向烏克蘭運送武器，北約將全部承擔這些武器的費用。克里姆林宮就美國此計劃回應稱，這是生意。



綜合外媒報道，特朗普在接受NBC電話採訪時說，「我們正在向北約運送武器，北約將百分之百支付這些武器的費用。我們的做法是，武器先運給北約，然後北約再把這些武器（分給烏克蘭），北約將全額報銷這些武器的費用。」

2025年6月25日，美總統特朗普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在荷蘭海牙舉行的北約峰會期間舉行會晤。（Reuters）

據路透社援引消息人士稱，這是特朗普重返白宮後首次動用總統權力，批准向烏克蘭運送武器。這些武器或價值約3億美元，其中可能包括「愛國者」導彈和中程火箭彈。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）周四（7月10日）在社交平台X（前稱Twitter）上發文稱：「今日早些時候，我已呼籲各國領導人採取更積極行動，確保烏克蘭擁有更多彈藥和防空力量。我剛與特朗普總統進行了交談，現在正與盟友密切合作，為烏克蘭提供所需的幫助。」