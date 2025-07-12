印度航空空難｜報告指墜機前引擎燃油遭切斷　專家：極罕見意外

印度航空（Air India）一架波音787-8客機6月12日在起飛不久後墜毀，機上242人僅1人生還。飛機黑盒數據顯示，墜機不久前，飛機的「引擎燃油切斷」開關被打開，導致兩個引擎熄火。語音記錄顯示，當時一名機師問另一人「為甚麼切斷」，遭到否認。有專家指該開關被設計成「必須刻意開啟」，形容今次情況非常罕見。



調查人員已從獲取飛機的黑盒數據，包括49小時的飛行數據和2小時的駕駛艙語音記錄，包括墜機時的聲音紀錄。印度航空事故調查局（AAIB）據此發布了初步報告，暗示事故與製造飛機的波音公司（Boeing）和製造引擎的通用電氣公司（GE Aerospace）無關。

印度航空空難，當局已找到墜毀客機第二個黑盒。圖為6月14日墜機現場。(Reuters)

報告指出，飛機起飛後不久，閉路電視錄影顯示，一個名為衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine，RAT）的緊急應對系統從機腹降下，說明引擎失去動力。

編按：RAT是一種小型螺旋槳，會在緊急情況發生後，從波音787機身底部降下，通過飛行時飛掠的風力帶動漿葉發電，作為備用發電機使用。而RAT是否降下對判斷引擎是否處於正常運轉狀態甚為重要，是調查中的一個要點。

沖壓空氣渦輪機 (RAT) 是一種小型風力發電機，可在緊急情況下降落，為關鍵系統提供電力和液壓動力。(Boeing)

當飛機達到180節的空速時，兩個引擎的燃油切斷開關「相繼從RUN（運行）切換到 CUTOFF（切斷）位置」。

報告寫道：「在駕駛艙錄音中，可以聽到一名機師詢問另一人『為甚麼切斷』，對方回應稱他沒有這樣做。」隨後開關又被關閉，引擎動力恢復，可惜未能阻止悲劇發生。

▼兩名已故機師

駕駛該飛機的是56歲機長Sumeet Sabharwal，飛行經驗超過1.5萬小時。副機長則是32歲的Clive Kundar，飛行經驗超過3400小時。

美媒安全分析師David Soucie指出，該燃油開關被設計為「必須刻意開啟（designed to be intentionally moved）」，並表示飛行員意外觸發的情況極為罕見。

報告指出，飛機殘骸中發現的設備設定皆為起飛時的狀態，飛機燃油經檢測品質良好，且飛行路徑附近未觀察到大量鳥類活動。