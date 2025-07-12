中國籍日本酒店老闆砍伐鄰居樹木案　被告求情：希望取得日本籍

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店的中國籍負責人數年前擅闖鄰居砍伐多顆樹木案，當地法院7月8日開庭審理，被告郭亞川（又名秋山雅治）在庭上承認控罪，並以希望取得日本國籍作為求情理由。



朝日電視台12日報道，山梨縣甲府地方法院就有關案件舉行審訊，53歲的被告郭亞川承認指控，稱自己需要負上全部責任，指當時因為一時衝動而犯案。

2025年4月26日，在日本富士山河口湖町經營酒店的52歲中國籍老闆郭亞川（又名秋山雅治）被捕，他涉嫌破壞物品罪，曾經潛逃到香港。（YouTube/ @ANNnewsCH）

被告的妻子作供時表示，丈夫經營的酒店因為新冠疫情影響而收入大減，他因此備受壓力，認為對方真心覺得自己有責任。她強調，以後仍會支持丈夫。

辯護律師指，被告因為突如其來的經營惡化，令他一時鑽牛角尖，形容對方有同情餘地，因此提出緩刑或罰款。被告表示，女兒準備考入當地大學，自己一家都希望取得日本國籍，所以冀不會受這宗官非影響，同時承諾不會再違法。

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控方則認為，被告的行為非常有惡意，而且為了拖延被發現，就到場取走樹枝。庭上播出酒店閉路電視片段，見到樹枝被鋸斷及遭取走的一刻，被告下車和走向負責鋸木的共犯，再向對方遞上一個厚厚的信封，裏面藏有130萬日圓的報酬。

控方同時提到，被告去年9月在共犯被捕後翌日隨即逃往香港，並因為年底的時效迫近，嘗試與受害者商討和解方案，企圖避過遭當局拘捕。他稱曾考慮過立即返回日本受罰，但想到與對方和解或可減輕懲罰，惟雙方無法達成協議，因為與警方接觸後回國，其後被捕。

檢察官要求判監一年，法院將於8月18日宣判。