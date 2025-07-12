德國背包客自駕貨車遊西澳洲　在偏遠荒野失蹤12日後獲救

澳媒7月11日報道，一名德國女背包客駕駛一輛三菱貨車，6月29日從西澳洲的小麥帶（Wheatbelt）出發，進入人跡罕至、環境惡劣的卡隆山自然保護區（Karroun Hill Nature Reserve）。結果她在那裏開始與外界失聯，等到12天後被警方發現時，她已獨自在野外捱過夜晚的零下低溫，所幸並無大礙。



澳洲廣播公司（ABC）報道，26歲的德國女子威爾加（Carolina Wilga）過去2年間一直在澳洲各地背包旅行，最近在西澳洲（Western Australia）的礦場工作。

德國女背包客Carolina Wilga。（西澳洲警方圖片）

據她的朋友表示，她上個月28日從沿海城市費利曼圖（Fremantle）出發，29日來到距離珀斯（Perth）東北3個半小時車程小麥帶一個名叫Beacon的小鎮。隨後出發前往卡隆山自然保護區。

據當地警方表示，該保護區深入內陸腹地，雖有豐富多樣的動植物，卻有大量灌木叢、人跡罕至。

她在那裏開始失蹤，警方接報後展開搜救。直到周四，搜救飛機在一條破舊小路的半公里外發現了她的貨車，車輛在灌木叢中深陷泥潭，威爾加本人卻不見蹤影。有證據表明，她曾嘗試將車輛駛出泥潭。

警方發現Carolina Wilga的貨車7月10日被拋棄在卡隆山自然保護區（Karroun Hill Nature Reserve）野外。（西澳洲警方圖片）

警方表示，有民眾周五下午在保護區邊緣發現了威爾加，她當時離車輛好幾公里、正走一條小路上。

她已經精疲力竭、脫水、曬傷，並且腳部受傷。好在沒有受到嚴重傷害，但可能遭受了巨大的精神痛苦。

周五下午6時30分左右，威爾加搭警用飛機抵達珀斯機場，並被送往醫院進行檢查。