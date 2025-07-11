德州洪災121死 | 美軍前高層：或需數月才找到所有失蹤者

美國德州中部洪災已造成至少121人死亡。自7月4日以來，官員尚未發現任何洪災生還者，據悉失蹤人數多達160人。從事多年災後重建工作、領導過2005年卡特里娜颶風（Hurricane Katrina）災後工作的退役陸軍中將奧諾雷（Russel L. Honoré），在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時表示，尋找到所有失蹤者或需數週，甚至數月的時間。他也解釋稱，湍急的洪水、無法使用重型器械、酷熱的天氣，都是導致此次災後搜救工作如此艱難的原因。



湍急洪水致屍體難尋

湍急的水流會將屍體沖離原地點，在此次的德州洪災中，據報道就有人在距離遇難地點12英里的地方才被發現，有的甚至更遠。

2025年7月6日，美國德州克爾維爾（Kerrville）發生致命洪水後，急救人員正在處理從水中打撈出來的車輛。（Reuters）

奧諾雷表示，水流確實對搜尋地點和時間的影響很大。「（德州）州長已承諾要找到所有失蹤者，而這將需要數週，甚至數月。卡特里娜颶風事件的一兩個月後，我們都還在尋找遇難者遺體。」

無法使用重型器械 搜救進程緩慢

德州克爾維爾（Kerville）警察局7月9日已在社交媒體上呼籲，不要使用重型設備拆除大型殘骸，因為裏面可能有受害者。

奧諾雷指，因為必須要小心地移除堆積的殘骸，搜索行動可能會十分緩慢。「這可不是開着挖掘機進來然後開始搬動殘骸。你必須一點一點地清理，並且要考慮到你正在清理的下一塊木頭下面，可能就藏着一個人，」奧諾雷說。

2025年7月7日，美國德州克爾縣（Kerr County）發生嚴重洪災，搜救隊繼續搜尋災民。（Reuters）

酷熱的天氣、洪災後的降雨也對搜救工作帶來巨大挑戰。州政府目前已動員約2000名志願者，並利用了所有可用的技術，包括尋屍犬，冀加快搜尋行動。