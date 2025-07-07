德州洪災｜夏令營遭波及多人失蹤　「神秘營」尊貴背景引外界關注

美國德州暴雨7月4日引發洪災，導致多人死亡。而重災區內多個大型營地亦受波及，其中包括一個名為「神秘營地」（Camp Mystic）的傳統基督教女童軍夏令營。截至7月6日。該營地目前仍有10名女童及1名輔導員仍然失蹤。一時之間「神秘營地」成為各大媒體的關注時，一方面是關注並盼望失蹤的兒童能安全獲救，另一方面該營地多年來成功吸引德州乃至全美政壇與名流家庭的女兒們參加，也引起外界的注意。



綜合美媒報道，「神秘營地」於1926年成立，該營地自1930年代後，一直由同一個家族經營，歷經幾代人仍屹立不倒。

每年的夏天，不少參議員、州長和其他德州名流，都會將他們的女兒送至「神秘營地」，前德州州長丹尼爾（Price Daniel）、康納利（John Connally）及前國務卿貝克（James Baker）的女兒也是「神秘營」的成員。

另外，不少出身德州的顯赫家族成員或多或少都與「神秘營地」有關係，例如前第一夫人勞拉（Laura Bush）就讀大學期間，就曾擔任「神秘營地」的暑期輔導員。

根據其網站介紹，營地營造一種健康的基督教氛圍，為營地的女童軍提供一個培養優秀個人品質和自尊的地方，又指營地為她們提供結識朋友的機會，促進精神上的成長，激發她們「最好的一面」。

2025年7月5日，美國德州發生洪災後，當地的女童軍夏令營「神秘營地」（Camp Mystic）一間屋內滿目瘡痍，窗台上則擺放着3隻毛絨玩具。（Reuters）

美媒稱，女童們能在營中參與不同種類的活動，並從中培養了一種強烈的歸屬感，不少參與者成年後仍然戴着代表「神秘營地」手鐲。

因此許多營地校友也對神秘營毀於一旦消息感到震驚，校友之一的安德森（Ashley Anderson）就表示這是她一生中最悲傷的日子，並指「神秘營對我們很多人來說，簡直就是家一般的存在。」因此，她們目前正尋找幫助的方法，盼能在災後協助將「神秘營」將重建。