聯合國：5月底以來　加沙已有近800人在領取物資過程中喪生

聯合國人權辦公室7月11日表示，自5月底以來，有798人在加沙尋找食物過程中喪生。其中615宗死亡事件發生在加沙人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation，GHF）設立的援助物資分發點附近，該基金會由美以支持。另有183宗疑似發生在援助車隊路線上。



據英國《衛報》（The Guardian）報道，以色列在指控哈馬斯（Hamas）從聯合國主導的人道援助系統中挪用援助物資後，開始支持GHF。該基金會聘用美國僱傭兵來監督四個糧食分發區，與先前聯合國系統下運作的400個非軍事化分發區相比，數量大幅減少。

加沙衛生組織表示，5月27日在加沙南部，由美以支持的加沙人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation，GHF）設立的新援助物資分發點附近，人群遭到槍擊。至少一名巴勒斯坦人死亡，48人受傷。（影片截圖）

自5月初開始運作以來，GHF在加沙幾乎每天都傳出排隊領取食物的民眾遭槍擊事件，因而聲名狼藉。為了獲得食物，巴勒斯坦人必須遵守一套複雜的指示，沿着特定路線行走，還要長途跋涉才能抵達食物分發地點。即便如此，他們的安全仍無法得到保障。

2025年6月23日， 巴勒斯坦民眾在加沙北部城鎮拜特拉希亞（Beit Lahia）聚集，以領取援助物資。（Reuters）

GHF則否認其分發地點附近發生過致命事件，發言人說：「事實是，援助站點發生的最致命襲擊都與聯合國車隊有關。」