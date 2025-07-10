哈馬斯：同意釋放10名人質　加沙停火談判艱難

巴勒斯坦極端組織哈馬斯7月9日晚發表聲明說，已同意釋放10名仍被扣留的人質，但指加沙停火談判面臨困難，並歸咎於以色列的態度頑固。



2025年6月25日，加沙地帶，圖為加沙某處在以色列襲擊後化為廢墟，一片狼藉。（Reuters）

3大關鍵問題未有突破

聲明指，為確保正在進行的停火談判取得成功，該組織展現出靈活性，同意釋放10名人質。但談判仍存在核心問題，其中關鍵問題包括：援助物資進入加沙、以色列軍隊撤出加沙走廊，以及有關方面為永久停火提供「切實保證」。

路透社同日引述哈馬斯消息人士表示，在卡塔爾首都多哈為期4天的會談中，未能就該3個主要癥結取得任何突破。

路透社：以軍要求保留加沙部份控制權

消息人士稱，以色列要求保留對加沙約三分之一地區的控制權，其中包括「莫拉格軸線」（Morag Axis，暫譯），這是一條連接加沙南部城市拉法（Rafah）與汗尤尼斯（Khan Younis）的走廊。至於援助物資方面，以色列堅持使用備受爭議、獲美國政府支持的加沙人道主義基金會（GHF），但聯合國和人道組織批評該系統不安全，已導致至少613人死亡。

儘管消哈馬斯息人士認為，3大主要障礙並未解決。但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，障礙數量已從4個減少到1個，並對本周末達成臨時停火協議表示樂觀。他表示，預期的協議將包括60天的停火，釋放10名生還人質，以及交還9名死者的遺體。