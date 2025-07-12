美國跨黨派議員聯署去信Nvidia黃仁勳　籲訪華時勿接觸涉軍華企

美國跨黨派議員周五（7月11日）致信英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳，敦促他在中國訪問期間避免會見涉嫌規避美國出口管制、或與中國軍方關係密切的公司高層。



據路透社報道，這封由共和黨參議員班克斯（Jim Banks）和民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）聯署的信函，敦促黃仁勳不要會見與中國軍方或情報機構合作的公司代表，並應避免接觸列入美國出口限制清單的實體。

2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（玉淵潭天）

信中寫道：「我們擔心，您此次前往中國的行程，可能會令與中國軍方密切合作的企業獲得合法性，或引發關於美國出口管制漏洞的討論。」

議員們還指出，美國國會目前已在放寬先進人工智能（AI）硬件出口方面達成跨黨派共識，但這些硬件也可能「加速中國推進軍隊現代化的努力」。

對此，英偉達發言人回應稱，中國擁有全球規模最大的開發者群體之一，「當美國的技術成為全球標準時，美國就贏了」。AI軟件「應當在美國的技術平台上運行得最好，從而鼓勵各國選擇美國技術」。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

綜合彭博社和路透社消息，黃仁勳預計於周五啟程前往北京，也有消息稱他的訪華行程將在數日後展開。此行期間，他將與中國商務部長王文濤等多位高層官員會晤，並計劃出席7月16日在北京舉行的第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱鏈博會）。

在啟程訪華前，黃仁勳周四與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。分析認為，黃仁勳此行可能肩負傳遞特朗普口信的任務，內容涉及晶片出口管制事宜。

黃仁勳一向反對美國對中國實施嚴格的晶片出口限制，並認為拜登政府時期出台的管制措施已失敗。路透社5月曾報道，英偉達計劃為中國市場推出其旗艦Blackwell AI晶片的降級版本。

這張於2025年1月29日拍攝的插圖中，可以看到英偉達（Nvidia）標誌以及美國和中國國旗。（Reuters）

不過，隨着美中科技競爭加劇，美國國會議員對中國繞開出口限制的行為日益警惕，並推動立法要求AI晶片製造商驗證其產品最終的使用地點。

兩位議員在信中還表示，他們此前已對英偉達可能助力中國AI與晶片產業發展表達擔憂，並以該公司近期在上海設立研究中心作為例證。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

