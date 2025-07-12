Nvidia市值破4萬億美元　黃仁勳身家超越巴菲特　訪華前晤特朗普

晶片巨頭英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）股價屢創新高，成為首家市值突破4萬億美元（31.2萬億港元）的上市公司，創辦人黃仁勳（Jensen Huang）身價進一步升高，最新並在福布斯（Forbes）排名榜上升至全球第7位，超越股神巴菲特（Warren Buffett）。黃仁勳本週訪華，他7月10日在訪華前夕到訪白宮，會晤美國總統特朗普（Donald Trump）。



2025年5月29日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳造訪美國加州勞倫斯伯克利國家實驗室，宣布美國超級電腦將採用Nvidia即將推出的 Vera Rubin 晶片。（Reuters）

根據福布斯的實時世界富豪榜（The World's Real-time Billionaires List），黃仁勳以身家1436億美元（約1.12萬億港元）排行第7，數字較上一次計算時上升7億美元（約54億港元）。

在巴郡股價近來下滑情況下，福布斯評估巴菲特的身家為1424億美元（約1.11萬億港元），較上次計算時減少8.59億美元（約67億港元），令他跌至第9位。第8位為微軟前行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer）。

2025年7月10日，黃仁勳（左二）在白宮會見美國總統特朗普（IG@howardlutnick）

路透社報道，黃仁勳計劃在7月11日起訪問中國。英偉達發言人表示，當美國的技術定立「全球標準」時，就是美國的勝利，而中國是擁有全球最大軟件開發者群體的地方之一。

美媒之後報道黃仁勳會在訪華前夕到訪白宮，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）其後上傳圖片，顯示他、特朗普、黃仁勳等人在總統辦公室內的合照。

盧特尼克在帖文表示，很高興於英偉達市值突破4萬億美元的當天在白宮會見黃仁勳。