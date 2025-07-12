庫爾德工人黨正式解散　成員集體焚毀槍彈　土耳其：歷史新一頁

庫爾德工人黨（PKK）在長期被監禁的該黨領導人奧卡蘭（Abdullah Ocalan）呼籲下，於5月決定正式解散。30名成員7月11日在伊拉克北部解除武裝，焚燒槍枝和彈藥，象徵着結束分離主義鬥爭。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表示，PKK解散標誌着土耳其「歷史翻開新的一頁」。



▼庫爾德工人黨焚毀槍彈

解除武裝的儀式周五在伊拉克北部庫德斯坦地區（Kurdistan region）一處山洞入口舉行。

影片顯示，PKK戰士們排隊將AK-47突擊步槍、子彈帶和其他槍支放入一口燃燒的大鍋中。庫爾德族、伊拉克和土耳其官員們在一旁觀看。

埃爾多安周六表示，PKK解散標誌着土耳其「歷史翻開新的一頁」。他在社交平台X上（前稱Twitter）寫道：「我希望今天在實現土耳其無恐怖主義目標的道路上邁出的重要一步，能夠帶來祝福。」

2025年6月25日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在荷蘭海牙舉行的北約峰會記者會上發表演說。（Reuters）

PKK創建於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。

該黨領導人奧卡蘭1999年被捕。他2月27日公開呼籲成員解除武裝、結束衝突。