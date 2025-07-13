伊朗外長稱繼續堅持鈾濃縮權利　願就核計劃談判

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周六（12日）說，伊朗願就其核計劃進行談判，但不會接受任何不承認其鈾濃縮權利的協議。他還表示，伊朗與國際原子能機構的合作「並未停止」。



根據伊朗伊斯蘭共和國通訊社，阿拉格齊當天在首都德黑蘭與多國外交人士舉行的會議上說，伊朗一直表示願就其核計劃進行談判，「未來也將做好談判的準備」。

阿拉格齊還說，根據伊朗議會法案，伊朗與國際原子能機構的所有活動和合作都將通過伊朗最高國家安全委員會進行，國際原子能機構的請求將「根據伊朗的利益被逐一審查、評估、回應」。

2024年10月4日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在黎巴嫩貝魯特向媒體發表講話。（Reuters）

以色列6月13日凌晨對伊朗實施大規模空襲後，以伊互相發動多輪襲擊。美國6月21日空襲伊朗三處核設施，伊朗6月23日向美國駐卡塔爾的烏代德空軍基地發起導彈襲擊。6月24日，根據美方宣布的時間表，以伊停火。伊朗國會6月25日通過法案，暫停伊朗與國際原子能機構的合作。

在阿曼斡旋下，美國和伊朗自今年4月以來舉行5輪間接談判，雙方在若干核心議題上分歧突出。第六輪談判原定於6月15日舉行，因以色列突襲伊朗而取消。