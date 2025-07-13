Walmart召回85萬個旗下中國製造水樽　2消費者遭瓶蓋擊中永久失明

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）周四（10日）召回旗下自家品牌Ozark Trail的約85萬個中國製造不鏽鋼水樽。根據美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）發布的公告，這款產品已造成3人受傷，其中2人永久失明。



美國消費品安全委員會公告指，這款銀色瓶身、黑色螺旋蓋的產品名為Ozark Trail 64安士不鏽鋼保溫水瓶，產品包裝上的型號為83-662，尺寸為4.41x 4.41x11.5英寸，瓶身側面印有Ozark Trail標誌，另產品上未標示型號。

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）周四（10日）召回旗下自家品牌Ozark Trail的約85萬個中國製造不鏽鋼水樽。根據美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）發布的公告，這款產品已造成3人受傷，其中2人永久失明。（美國消費品安全委員會）

公告稱，當消費者試圖打開裝有食物、碳酸飲料或包括果汁或牛奶在內易腐爛飲料的水瓶時，瓶蓋可能會強力彈出，造成嚴重的撞擊和割傷危險。沃爾瑪已收到3單報告，稱這些裝有飲料的水樽在被打開時，瓶蓋強力彈出，擊中臉部，導致受傷，其中兩名消費者因眼睛被擊中而導致永久性視力喪失。

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）周四（10日）召回旗下自家品牌Ozark Trail的約85萬個中國製造不鏽鋼水樽。根據美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）發布的公告，這款產品已造成3人受傷，其中2人永久失明。（美國消費品安全委員會）

公告列明有關產品是中國製造。這並非首次有中國製造的水樽在美國被召回。史丹利（Stanley）2024年12月曾召回約260萬個中國製造的Stanley Switchback和Trigger Action不鏽鋼旅行杯。