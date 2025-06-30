日本一款茉莉花茶或含金屬碎片　全國召回227萬瓶

日本連鎖便利店Family Mart公布，一款樽裝茉莉花茶可能含有金屬碎片，需召回227 萬瓶。Family Mart於6月25日在官網指出， 此次主動召回的產品為「廣輕寶潤茉莉花茶 1L」（ひろがる芳醇ジャスミン茶 1L），產品在九州和沖繩以外的全國門市均有銷售。



日本Family Mart在官網公布一款茉莉花茶或含金屬碎片，需要全國召回。（日本Family Mart網站）

據產品所屬公司表示，該公司接獲一名於6月20日購入產品的顧客電話，指產品中含有金屬碎片，並決定召回該產品。日本放送協會（NHK）報道，該名顧客在還未打開瓶蓋前，就已經發現金屬碎片，並未受產品影響。

產品所屬公司宣布，由於可能混入了金屬碎片，主動召回同一廠房生產的約227萬瓶茉莉花茶。受影響產品的瓶蓋上印有「+HTF」標誌，保存期限為2026年3月。該公司敦促已購買該產品的顧客不要飲用，顧客可憑產品或收據換取退款。

Family Mart表示，為事件造成顧客不便深表歉意，將努力進一步加強管理，防止類似事件再次發生。