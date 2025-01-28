可口可樂召回歐洲多款飲料　稱氯酸鹽含量過高

可口可樂歐洲合夥公司（Coca-Cola Europacific Partners）1月27日宣布，召回在6個國家銷售的產品，原因是檢測顯示氯酸鹽（Chlorate）含量較高。需召回公司旗下大多數產品，包括可口可樂、雪碧、芬達等飲料。



圖為2021年12月15日，可口可樂歐洲合夥公司（Coca-Cola Europacific Partners）在英國倫敦的總部。（ Getty Images）

該公司指出，此次召回涉及比利時、英國、德國、 荷蘭、盧森堡和法國的產品，銷售日期為去年11月起。 根據召回行動，所有仍在商店貨架上的產品都需召回，消費者也不要飲用上述產品，而是將其退回銷售點並獲得現金退款。

氯酸鹽是一種用於食品加工和水處理的氯消毒劑，但高濃度可帶來健康問題，特別是對於甲狀腺疾病，以及缺碘的人來說。

可口可樂歐洲合夥公司強調，消費者面臨的健康風險「非常低」，公司是在對比利時根特（Gent）的廠房進行例行檢查時發現事件，並向消費者致歉。