美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智能企業xAI開發的聊天機械人Grok在社交媒體X上回答用戶問題時，多次發表涉及反猶太主義言論。xAI連日來不斷刪除相關「不當」貼文，並於7月12日正式發聲明道歉，稱Grok是因為接獲「像真人般回覆」及「實話實說，不要怕冒犯抱持政治正確觀點的人」等指令，才會發布相關貼文。



英國《衛報》12日報道，Grok在8日進行系統升級後，多次在X上暗示擁有猶太姓氏的人更可能在網路上散播仇恨，又讚揚納粹德國領導人希特拉（Adolf Hitler），甚至自稱自己是「機械希特拉」（MechaHitler）。

Xai列出引致Grok發表不當言論的指令：

Xai在聲明表示，Grok受上述指令影響下，變得容易受用戶「極端主義觀點」的影響，為了吸引用戶而作出包含不道德或爭議性觀點的回應。

Xai指出，公司經過仔細調查後，發現問題的根本原因在於Grok更新程式代碼，並指他們已修正系統，避免Grok遭到進一步濫用。