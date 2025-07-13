法國與南太屬地達協議　新喀里多尼亞將立國　民眾維持法公民身分

法國7月12日宣佈與南太平洋屬地新喀里多尼亞達成歷史性協議，在維持新喀里多尼亞法國領土地位同時建立一個新的國家，給予其更大自治權。



新喀里多尼亞去年有分離主義勢力引發暴力騷亂，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲透過談判打破當地親法派和獨立派之間的僵局，並要求新喀里多尼亞民選官員以及政治、經濟和民間社會領導人齊聚巴黎，制定該地區的憲法框架。在經過10天的會談後，各方同意建議「新喀里多尼亞國」，但未滿足原住民卡納克族（Kanaks）的完全獨立訴求。

根據協議，新喀里多尼亞國家將被寫入法國憲法，其他國家可承認該國家地位。協議還提出設立新喀里多尼亞國籍，並允許當地居民將該國籍與法國國籍相結合。法國總理貝魯（Francois Bayrou）表示，該協議具有「歷史性意義」。

法國總統埃馬克龍在法國巴黎愛麗舍宮與新喀里多尼亞選舉產生的官員和國家代表舉行會議，這些代表已達成一項具有歷史意義的協議，允許在法國共和國境內建立「新喀里多尼亞國」。（Reuters）

協議有待法國議會兩院於今年內批准，隨後將於2026年提交新喀里多尼亞公民進行公投。

新喀里多尼亞人口約27萬，是法國幾個海外領土中仍為法國領土的一部分。自19世紀以來，新喀里多尼亞一直由巴黎直接統治，但許多土著卡納克人仍對法國對他們島嶼的控制感到不滿，並希望獲得更大的自治權或獨立。