法國與南太屬地達協議 新喀里多尼亞將立國 民眾維持法公民身分
撰文：藺思含
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法國7月12日宣佈與南太平洋屬地新喀里多尼亞達成歷史性協議，在維持新喀里多尼亞法國領土地位同時建立一個新的國家，給予其更大自治權。
新喀里多尼亞去年有分離主義勢力引發暴力騷亂，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲透過談判打破當地親法派和獨立派之間的僵局，並要求新喀里多尼亞民選官員以及政治、經濟和民間社會領導人齊聚巴黎，制定該地區的憲法框架。在經過10天的會談後，各方同意建議「新喀里多尼亞國」，但未滿足原住民卡納克族（Kanaks）的完全獨立訴求。
根據協議，新喀里多尼亞國家將被寫入法國憲法，其他國家可承認該國家地位。協議還提出設立新喀里多尼亞國籍，並允許當地居民將該國籍與法國國籍相結合。法國總理貝魯（Francois Bayrou）表示，該協議具有「歷史性意義」。
協議有待法國議會兩院於今年內批准，隨後將於2026年提交新喀里多尼亞公民進行公投。
新喀里多尼亞人口約27萬，是法國幾個海外領土中仍為法國領土的一部分。自19世紀以來，新喀里多尼亞一直由巴黎直接統治，但許多土著卡納克人仍對法國對他們島嶼的控制感到不滿，並希望獲得更大的自治權或獨立。