韓國軍方：朝鮮已向俄羅斯提供約1200萬枚砲彈

韓國軍方表示，朝鮮持續向俄羅斯提供炮彈，供貨量約達1200萬枚。



據韓聯社報道，韓國國防部國防情報本部7月13日（週日）向國會提交的資料指出，朝鮮近年向俄羅斯發送2萬8000多個炮彈集裝箱，以152毫米口徑炮彈為準，供貨量已有1200萬枚左右。

本部稱，朝鮮持續向俄羅斯提供武器援助，韓國軍方將繼續與相關機構及友邦密切合作，關注朝方向俄供武的動向。

俄羅斯外長拉夫羅夫2025年7月12日在朝鮮會晤朝鮮外相崔善姬（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，朝鮮向俄羅斯提供炮彈、導彈和榴彈炮等武器，還派兵與俄軍並肩作戰。

報道引述烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）日前與彭博社的採訪稱，朝鮮武器儲備量可觀，並持續進行全天候武器生產。烏方研判，俄軍在戰場上使用的彈藥中約40%產自朝鮮。

2025年7月12日，朝鮮領導人金正恩在江原道元山市接見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（Reuters）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）正在朝鮮訪問，此行是為參加俄朝外長第二次戰略對話。

朝鮮最高領導人金正恩12日（週六）在港口城市元山會見拉夫羅夫，並表明朝鮮願意無條件支持莫斯科為解決烏克蘭問題而採取的一切措施。