西班牙東北部暴雨成災2人失蹤　街道成澤國車輛被淹沒｜有片

德國媒體7月13日報道，西班牙東北部近日暴雨成災，巴塞羅那附近有至少2人失蹤。報道指當地自11日（週五）起發生大暴雨，部份地區一小時降雨量達100毫米（10厘米），引發街道嚴重積水和交通意外。國家氣象局一度對阿拉貢自治區（Aragon）和加泰羅尼亞自治區（Catalonia）發布暴雨紅色預警。



7月11日，西班牙東北部薩拉戈薩省（Zaragoza）塔拉索納（Tarazona）因暴雨引發嚴重洪災：

據德國之聲（DW）的報道，西班牙東北部，加泰隆尼亞地區12日遭遇暴雨和洪水襲擊，造成至少2人失蹤。

消防員表示，他們正在富瓦河沿岸和河口搜尋2名失蹤人員，該鎮距離巴塞隆納約50公里。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）呼籲民眾「高度戒備」，並敦促民眾避免前往12日（週六）處於高度戒備狀態的北部和東部的10個地區。

桑切斯在其社交平台上寫道：「我們正在密切監測多個社區的情況，並已發出暴雨和風暴預警。」

首相表示，已經部署軍事緊急部隊（UME）前往阿拉貢自治區的多個市鎮協助救災。

7月12日，西班牙巴塞隆納省伊瓜拉達（Igualada）因暴雨造成嚴重洪災：

報道引述西班牙國家氣象局（Aemet）表示，巴塞隆納附近地區在短短數小時內就降下了100毫米的雨，在東北部部份地區甚至一小時降雨量就達100毫米。

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據Aemet稱，加泰隆尼亞和鄰近的阿拉貢地區已進入「極度危險」的紅色預警，因為降雨量可能達到每平方米一小時60公升。