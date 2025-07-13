批政府洪災應對　美主持人被特朗普威脅剝奪國籍：她威脅人類！

美國德州洪水至今已經造成至少129人死亡，與總統特朗普（Donald Trump）結怨多年的美國知名電視主持人、棟篤笑演員Rosie O’Donnell批評政府的應對，被特朗普威脅剝奪其國籍。



上周，O’Donnell在TikTok發佈影片，抨擊特朗普政府應對德州洪水不力，又指責總統「徹底削弱了政府的所有早期預警系統和天氣預報能力」，阻礙了聯邦政府的救援行動，引發廣泛關注。

2025年7月9日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮國宴廳為加蓬（Gabon）、畿內亞比紹（Guinea-Bissau）、利比里亞（Liberia）、毛里塔尼亞（Mauritania）和塞內加爾（Senegal）的非洲領導人進行午宴。（Reuters）

特朗普後援引當局早前在試圖在社交平台Truth Social上宣佈：「由於Rosie O’Donnell不符合我們偉大國家的利益，我正在認真考慮剝奪她的公民身份。她對人類構成威脅，如果愛爾蘭願意接收她，她應該留在那個美好的國家。上帝保佑美國！」

根據美國法律，總統無權剝奪在美國出生公民的國籍。

喬治城大學法學院教授Steve Vladeck表示，特朗普威脅「強制驅逐」的言論顯然違憲。他指：「出於正當理由剝奪美國公民的國籍已屬不易，更遑論強制驅逐。」Vladeck表示，國會僅在極少數情況下授權行政部門採取此類措施，而美國最高法院亦明確指出，即便在這些情況下，也存在實質性的憲法限制。

O’Donnell（右）與特朗普（左）自2006年起便產生矛盾。（Getty）

O’Donnell出生於美國紐約州，於今年1月特朗普就職前不久移居愛爾蘭，她向美媒表示，特朗普的連任促使她決心移居。

O’Donnell與特朗普自2006年起便產生矛盾。當時，由特朗普旗下公司舉辦的「美國小姐」選美比賽中，勝選的Tara Conner被揭存在吸毒、未成年飲酒等不當行為，惟特朗普決定不對其進行除名，遭到O’Donnell的批評，指責特朗普是一個「江湖騙子（snake-oil salesman ）」、有婚外情等。