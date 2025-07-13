白宮發「特朗普化身超人」圖片引兩極反應　網民再改圖諷刺｜多圖

美國導演占士根（James Gunn）執導的新版《超人》（Superman）近日陸續在全球上映，首輪影影評顯示電影獲大量好評。然而，白宮7月10日、在電影上映前，於社交媒體發布總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）化身超人的圖片卻引來兩極評價。不喜歡特朗普的網民也紛紛改圖，加入以色列、已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案等元素，以諷刺特朗普政府的政策。



美國《時代》周刊及新聞網站Daily Beast於7月12日報道，白宮在社交媒體X上發布「特朗普超人」圖，標題則借用了超人在影視中最著名的口頭禪，並寫道：「希望的象徵；真理；正義；美國方式；特朗普超人。」

這篇貼文立即引來大量評論，其中曾在電視劇中飾演超人的Dean Cain似乎對這圖片表示認可，並用哭笑表情符號進行回應；不過也有大量網民不認可白宮的舉動，有人認為「特朗普超人」圖片不有趣且非常尷尬，並呼籲白宮盡快刪除貼文。

另外，有網民將該圖再改圖，並加入各種諷刺元素。其中包括特朗普化身「以色列超人」以及「戀童超人」（SuperPedo）。

2025年7月10日，有網民為了回應白宮制作「特朗普化身超人」圖片，再改圖並上傳特朗普化身「以色列超人」圖片。（X@nationaljuche）

前者諷刺特朗普過度或不合理地支持以色列，後者則諷刺他過往多次強調要公開愛潑斯坦案的真相，如今其政府卻改稱沒有愛潑斯坦客戶名單。

網民上傳多個加入愛潑斯坦案元素的「特朗普超人圖」：

面對大量批評，白宮其後再發文回應並寫道「憲法中沒有任何地方規定我們不能發布熱門迷因圖」，並配上了一張寫著「天哪，白宮真的發布了這個（圖片）嗎？」 的公告板圖片，以諷刺網民們大驚小怪。