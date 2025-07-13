黃仁勳訪華　16日於北京舉行媒體發布會

路透社7月13日引述英偉達（（Nvidia或NVDA，又名輝達）一名高層報道，行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）將於16日（週三）在北京舉行新聞發布會。這是黃仁勳繼今年4月訪問中國後再次訪華，突顯中國市場對英偉達的重要性。



據報道，自2022年以來，美國政府以擔心其可能被用於軍事目的為由，對英偉達最先進的晶片向中國出口實施出口限制。

今年較早時候，美國還禁止向中國銷售英偉達的H20人工智能晶片，這款晶片之前是英偉達獲准在中國銷售，運算能力最強大的AI晶片。

這張於2025年1月29日拍攝的插圖中，可以看到英偉達（Nvidia）標誌以及美國和中國國旗。（Reuters）

報道指，黃仁勳這次訪華行在美國和中國都受到高度關注。

來自共和民主兩黨的兩位參議員11日（週五）致函黃仁勳，探討他的中國之行，要求他避免與與中國軍方或情報機構合作的企業會面。

美國兩名參議員致函黃仁勳：

兩位參議員也在信中要求黃仁勳避免與美國出口限制名單上的實體會面。

報道指，英偉達面臨來自中國科技巨頭華為和其他圖形處理單元（graphics processing units，GPU，用於訓練AI的晶片）製造商日益激烈的競爭。惟包括大型科技公司在內的不少中國企業仍渴望取得英偉達的晶片，因為該公司擁有名為CUDA（Compute Unified Devices Architecture）的運算平台，可讓軟硬件整合的一種獨有技術。

2025年5月29日，美國加州柏克萊，英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳訪問勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Lab）時發表講話，宣布一部美國超級電腦將採用英偉達快將推出的Vera Rubin晶片。（Reuters）

根據英偉達最新的年度報告，在截至1月26日的財年，中國市場為英偉達貢獻170億美元（約1334億港元）的收入，占公司總銷售額的13%。黃仁勳一直強調中國是英偉達成長的關鍵市場。

英偉達的市值上週首次突破4萬億美元（約31.4萬億港元），是美國企業市值首次突破這個數字，突顯英偉達在人工智能革命中的領先地位。