愛潑斯坦案致MAGA分裂？特朗普籲支持者團結 馬斯克再促公布文件
撰文：劉耀洋
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美國司法部7月7日公布有關已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的最新進展後，但MAGA派等右翼人士卻不買帳。他們不滿司法部處理案件的方式，部長邦迪（Pam Bondi）因而成為眾矢之的。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日在社交媒體發文為她辯護，並呼籲支持者們團結，不要過份執着案件。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）同日在社交媒體再度敦促特朗普公布相關文件。
路透社及美媒《政治報》（Politico）報道，特朗普12日在社交媒體Truth Social上發文，並對支持者因案件產生分歧而感失望。他說：「我的兄弟，還有一些姐妹，你們都怎麼了？大家都在針對邦迪，但她在工作上表現非常出色。我們同屬MAGA陣營，我不喜歡現在發生的一切。」
特朗普強調，根本沒人關心愛潑斯坦及其相關案件，呼籲支持者不要在案件上浪費更多時間和精力。
司法部在上週公開的備忘錄中改變立場，稱沒有證據表明愛潑斯坦保留涉及接受「性款待」人士名單，也未有證據表明後者因謀殺身亡，並為此公開了其身亡當晚閉路電視影像。
特朗普政府改口稱「沒有名單」一事，本已使右翼人士及特朗普的支持者十分不滿，當發現閉路電視離奇消失了1分鐘的片段時，他們紛紛質疑司法部及邦迪有所隱瞞。因此，目前已有不少MAGA派人士呼籲特朗普解僱邦迪。
馬斯克在社交平台再次敦促特朗普盡快公布愛潑斯坦相關文件：
另外，多次呼籲政府公布案件真相的馬斯克立即在社交媒體X上表態，先諷刺特朗普在上述Truth Social貼文中6次提到「愛潑斯坦」，卻呼籲支持者不要執着於案件，其後再敦促其兌現承諾公開相關文件。
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