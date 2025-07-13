愛潑斯坦案致MAGA分裂？特朗普籲支持者團結　馬斯克再促公布文件

美國司法部7月7日公布有關已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的最新進展後，但MAGA派等右翼人士卻不買帳。他們不滿司法部處理案件的方式，部長邦迪（Pam Bondi）因而成為眾矢之的。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日在社交媒體發文為她辯護，並呼籲支持者們團結，不要過份執着案件。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）同日在社交媒體再度敦促特朗普公布相關文件。



路透社及美媒《政治報》（Politico）報道，特朗普12日在社交媒體Truth Social上發文，並對支持者因案件產生分歧而感失望。他說：「我的兄弟，還有一些姐妹，你們都怎麼了？大家都在針對邦迪，但她在工作上表現非常出色。我們同屬MAGA陣營，我不喜歡現在發生的一切。」

特朗普強調，根本沒人關心愛潑斯坦及其相關案件，呼籲支持者不要在案件上浪費更多時間和精力。

2025年7月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體發文，對支持者及MAGA派人士因愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的新進展產生分歧作出表態。（網絡圖片）

司法部在上週公開的備忘錄中改變立場，稱沒有證據表明愛潑斯坦保留涉及接受「性款待」人士名單，也未有證據表明後者因謀殺身亡，並為此公開了其身亡當晚閉路電視影像。

特朗普政府改口稱「沒有名單」一事，本已使右翼人士及特朗普的支持者十分不滿，當發現閉路電視離奇消失了1分鐘的片段時，他們紛紛質疑司法部及邦迪有所隱瞞。因此，目前已有不少MAGA派人士呼籲特朗普解僱邦迪。

2025年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump））與全球首富馬斯克（Elon Musk）再度隔空交火。馬斯克近日對特朗普的「大而美」法案口誅筆伐，特朗普表示將指令政府效率部（DOGE）審視馬斯克旗下企業獲得的政府補貼，暗示可為聯邦政府節省大量開支。馬斯克隨即在網上反擊指：「來吧，現在就立即砍掉所有補貼。」（Reuters）

馬斯克在社交平台再次敦促特朗普盡快公布愛潑斯坦相關文件：

另外，多次呼籲政府公布案件真相的馬斯克立即在社交媒體X上表態，先諷刺特朗普在上述Truth Social貼文中6次提到「愛潑斯坦」，卻呼籲支持者不要執着於案件，其後再敦促其兌現承諾公開相關文件。