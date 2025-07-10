馬克龍晤施紀賢　同意優先解決非法移民偷渡英倫海峽問題

正在英國展開國事訪問的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏），7月9日與英國首相施紀賢（Keir Starmer）會面時，同意共同優先解決非法移民乘船橫渡英倫海峽（English Channel，又譯英吉利海峽）偷渡至英國的問題，包括採取新威懾手段，以打破這些集團的商業模式。



綜合英媒報道，今年上半年已有逾2萬名非法移民橫渡英倫海峽抵達英國，比2024年同期的數量增加近50%。馬克龍在會面時表示，非法移民偷渡問題對英法兩國都是一個負擔。

圖為2025年5月31日，一批非法移民在法國格拉沃利訥（Gravelines）坐上小船，準備橫渡英倫海峽前往英國。（Getty Images）

英國首相施紀賢希望在7月10日舉行英法峰會前，與法國達成一項「一進一出」的遣返協議。根據該協議，非法橫渡英倫海峽的人將遣返回法國，以換取英國接收在英有家庭聯繫的尋求庇護者，預計每週最多可將多達50艘小船的移民遣返回法國。

2025年7月8日，英國溫莎，英國凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）與英王查理斯三世（King Charles III）出席國宴，歡迎法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，中）到訪，圖為三人舉杯祝酒。（Getty）

該協議仍存變數，因部份歐盟國家對英法達成雙邊協議感到不滿。法國過去曾拒絕與英國達成尋求庇護者的遣返協議，表示英國應該與整個歐盟協商。