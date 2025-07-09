馬克龍伸手扶妻子落機遭無視 懸空7秒後尷尬收回｜有片
撰文：羅保熙
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月8日抵達英國進行為期3天的訪問。每日郵報報導，馬克龍與夫人特羅尼厄（Brigitte Trogneux，又譯布麗吉特）周二飛抵倫敦時，馬克龍先下飛機，並轉身主動伸手想扶妻子下機，但卻被妻子徹底無視，最終手懸空近7秒，只好默默收回。這段略顯尷尬的場面再次引發外界關注。
周二，英國王室由威廉王子（William, Prince of Wales）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）代表英王查理斯三世（King Charles III），在倫敦西部的皇家空軍基地歡迎馬克龍夫婦。
在出現上述尷尬時刻的幾秒鐘後，馬克龍在迎接在跑道上耐心等候的威廉王子和凱特王妃時，再次犯下笨拙的失禮行為。他先是和威廉王子長時間握手，然後轉向凱特王妃，並在她手上給了她一個吻手禮。
根據英國王室禮儀，一般以握手為主，避免過多的身體接觸，如擁抱或吻手禮；王室禮儀官一般會事前作出提醒。
馬克龍夫婦稍後坐車離開空軍基地，有媒體拍攝到二人在車上未有太多互動，特羅尼厄自顧低頭滑手機。
由於馬克龍夫婦二人5月底訪問越南時，曾發生過特羅尼厄用手推開馬克龍的臉一事。雖然馬克龍事後稱那只是夫妻間的玩笑，但他被推後露出錯愕神情、察覺鏡頭在場後強作笑容的瞬間，仍成為外界熱議焦點。因此，這次「無視」的新畫面，難免再讓外界聯想起早前風波，再度引發討論。
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