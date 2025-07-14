印航空難｜初步調查結果撲朔迷離　死者家屬不滿籲增透明度

印度航空（Air India）一架波音787-8客機6月12日在起飛不久後墜毀，機上242人僅1人生還，地面另有19人喪生，總計260人死亡。調查人員此前公布初步調查結果，發現機上2個引擎的燃油開關相繼進入「切斷」狀態，但由於意外觸發開關的可能性極低，且公開的對話內容不完整，進一步加深了空難原因的神秘性。對此，死者家屬受訪時表示，他們對調查結果不滿，並呼籲進行更透明且誠實的調查。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》報道，調查報告提到，在飛機剛起飛的幾秒鐘內，機上的兩個燃油控制開關突然同時進入「切斷」狀態，導致引擎燃油供應中斷，兩台引擎瞬間失去動力。

2025年6月13日，印度艾哈邁達巴德，一名消防員站在墜毀的印度航空波音787-8客機旁。（Reuters）

據報告公布的駕駛艙錄音，當時一名機師詢問另一人「為甚麼切斷（燃油）」，對方則回應指他沒有這樣做。隨後開關被恢復到正常位置，引擎動力部份恢復，可惜未能阻止悲劇發生。

然而這一報告反而使空難的原因變得更撲朔迷離，調查人員提到機上燃油控制開關必須先將開關解鎖，才能切換狀態。BBC引述專家稱，這設計使機師幾乎不可能意外誤觸；另外，調查目前只公開上述單一對話，且還未識別出語音，因此不知道對答者的確切身份。

兩名已故機師：

死者家屬：最終報告不該以模糊術語掩蓋責任

對此，空難死者親友巴喜（Ishan Baxi）稱，他對於初步調查報告並不滿意，並呼籲當居仍進行更透明且誠實的調查，不去迴避可能存在的機件缺陷和操作失誤，以避免未來發生相同的意外。

他強調：「我只希望最終報告能完全澄清究竟哪裏發生失誤，誰要為此負責。這不該藏在模糊的術語背後。」

2025年7月13日，印度艾哈邁達巴德，一名家庭成員抱着兒童站在印航空難死者Akash Patni的照片旁。（Reuters）

空難死者Akeel Nanabawa、其妻子Hannaa Vorajee及四歲女兒薩拉（Sara Nanabawa）的親屬則透過聲明，稱他們要求當局在調查期間秉持誠實、透明以及對揭露真相堅定不移的承諾。