印航空難｜韓國交通部：將要求所有航空公司檢查波音客機燃料開關

路透社7月14日（週一）報道，韓國交通部正計劃要求所有營運波音（Boeing）客機的航空公司，按照美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）2018年發出的民航通告，檢查旗下所有波音客機的燃料開關（fuel switch）。



據報道，韓國交通部發言人並未透露檢查的具體時間表。

印度航空一架波音787-8客機6月12日起飛後不久墜毀，造成260人遇難。

2025年6月13日，印度艾哈邁達巴德，一名消防員站在墜毀的印度航空波音787-8客機旁。（Reuters）

由於事故初步報告提及美國聯邦航空管理局2018年發布的民航通告，燃料開關鎖的安全問題成為外界關注的焦點。

美國聯邦航空管理局當時發布的通告建議（但並未強制要求）：包括787在內的多款波音機型的營運商，檢查燃料開關的上鎖功能，以確保其不會被意外打開。

路透社13日（週日）引述一份文件和消息人士報道稱，波音公司和美國聯邦航空管理局已私下向航空公司和監管機構發出通知，稱波音飛機上的燃料開關鎖是安全的，無需進行檢查。

2025年6月12日，印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad），印度航空一架波音787-8夢幻客機殘骸停放在薩達爾瓦拉巴伊帕特爾國際機場外的空地上，該飛機從該機場起飛並在不久後墜毀。（Reuters）

印度航空的初步報告指，由於聯邦航空管理局2018年的通告並非強制性要求，該航空公司尚未執行FAA建議的檢查。但報告亦表示，維修記錄顯示，事故客機上的油門控制模組（包括燃料開關）曾於2019年及2023年進行更換。