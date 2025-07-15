歐盟擬對720億歐元美國商品徵收反制關稅　特朗普：談判維持開放

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月14日與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面，也談及關稅問題。在此前揚言將對歐盟加徵30%關稅後 ，他14日強調在關稅問題上，始終對包括歐盟在內的談判持開放態度。 與此同時，歐盟委員會同日向成員國提交一份清單，列出一旦美國對歐盟產品徵收30%的關稅，歐盟或對價值720億歐元（約合840億美元）的美國商品征收額外反制關稅。



圖為2025年7月14日，歐盟舉行貿易部長會議會議，歐盟委員會貿易和經濟安全事務委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）向傳媒發表講話。（Reuters）

丹麥外交大臣：關稅威脅絕對不可接受

針對特朗普提高關稅的宣示，歐盟成員國的貿易部長14日在布魯塞爾召開會議。歐盟委員會貿易和經濟安全事務委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在會上公布此提案，稱「涉及價值約720億歐元的美國進口商品」，強調仍會首先進行談判，但同時也做好反制準備。他又稱，這是27個國家的共同立場。

丹麥是歐盟輪值主席國，其外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，關稅威脅「絕對不可接受」，各國部長一致認為，如有必要，必須做好應對準備。他確認，歐盟打算繼續談判，直到8月1日與特朗普設定的最後期限，但也針對總值720億歐元美國進口商品擬定反制，所有可能性仍在考慮之中。

圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面，美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）出席。（Reuters）

在此之前，歐盟已準備好一份價值210億歐元的美國進口商品特別清單，準備回應特朗普對鋼鐵和鋁加徵關稅，但4月宣布延後實施，以爭取空間與美國政府達成更廣泛的貿易協議。