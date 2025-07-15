美最高法院為特朗普裁教育部開「綠燈」　阻地方法院不准裁員禁令

美國最高法院7月14日做出裁決，推動總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）裁撤教育部的主張，這項裁決旨在否決一項由地方法院發布的阻止特朗普裁撤員工禁令，令教育部不能減裁接近1400名員工的計劃吿敗。



美國最高法院以6票贊成對3票反對，否決麻省波士頓市一名聯邦地區法官在今年5月發布的禁令，投下反對票的自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）在意見書中寫出，「當行政部門公開宣布其打算違法並付諸實施時，司法部門的責任是制止、而不是加速這種非法行為」。

特朗普在3月20日於白宮簽署行政令，要求教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）推動關閉教育部，好讓教育權下放各州份。

2025年3月20日，美國華盛頓，圖為特朗普簽署行政命令推動裁撤美國教育部。（Reuters）

美國教育部在1979年成立，主要職責包括管理大學貸款、追蹤學生成績以及在學校執行公民權利，教育部也為貧困學區提供聯邦資金，並幫助殘疾學生。