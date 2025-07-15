美國調查無人機多晶矽等進口產品　彭博：加徵關稅預兆

彭博社7月15日報道，美國商務部7月1日開始對無人機、無人機零部件以及太陽能關鍵材料多晶矽（polysilicon）進口展開調查，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下政府早前對半導體、藥品等其他進口商品也開展調查，報道指今次舉動或意味形勢升級，並可能為日後因應調查祭出加徵關稅措施做好準備。



報道指，美國商務部今次是根據《貿易擴張法》第232條啟動這項調查。根據規定，美國商務部長應在270天內提交調查結果，如果調查認定受審查的無人機、無人機零件和多晶矽進口對美國國安構成威脅，特朗普就可以下令對這些進口商品加徵關稅。

其中一項調查的重點是「無人機系統」（又稱無人航空載具系統，簡稱UAS）及其零部件進口，另一項調查則針對向美國出口的多晶矽及多晶矽衍生產品。

2021年11月1日，中國武漢，圖為一名工作人員在低溫多晶矽工廠中操作機器生產多晶矽產品。（Getty）

特朗普上週宣布在8月1日對進口銅加徵50%關稅，認為銅等產品事關國安，加徵關稅還有利銅產業回流美國。