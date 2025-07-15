麻疹｜英國利物浦1兒童喪生　衛生官員呼籲公眾提高警覺

英國利物浦（Liverpool）一名兒童日前因為麻疹及其他健康問題逝世，當地衛生官員指疾病在社區擴散，呼籲民眾提高警覺，留意是否出現病徵。



天空新聞（Sky News）7月14日報道，該名兒童在利物浦Alder Hey兒童醫院病逝，市政府公共衛生總監艾斯頓（Matthew Ashton）指，由今年6月初至今，醫院已經錄得17宗麻疹個案，形容情況令人憂慮。

艾斯頓形容，麻疹是很嚴重的病毒，假如民眾沒受保護，無論是誰都會造成傷害。他指出，全國的麻疹疫苗接種率在過去十年回落，而利物浦的接種率更不足74%，遠低於而世界衛生組織（WHO）提出的95%群體免疫水平。

圖為2025年2月27日，美國德州拉伯克市（Lubbock）家長帶女兒接種第一劑麻疹疫苗。（Reuters）

他提到疫苗接種率低下與新冠疫情的「疲勞」及不實資訊影響，更大的問題是民眾在最近十年的生活都面對困難，民眾着重於應付日常開支，因此忽略定期接受健康檢查。

艾斯頓認為，民眾或以為麻疹屬於過去而輕視，但警告1宗個案可以導致最多15人受感染，假如公眾沒受保護，很大機會令情況一發不可收拾。他呼籲大家如果懷疑出現病徵，就應立即求醫。

根據本港衛生防護中心，麻疹的潛伏期一般為7至18天，但可長達21天，它可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。麻疹是一種高傳染性的疾病。病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（英國NHS圖片）

受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病情嚴重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

懷孕期間感染麻疹可能導致懷孕的不良影響，包括流產、早產及嬰兒出生時體重過輕等，然而並無證據顯示會增加嬰兒出現先天性缺陷的風險。此外，如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染的初生嬰兒日後患「亞急性硬化性全腦炎」（一種非常罕見但可致命的神經系統疾病）的風險較高。

香港衞生防護中心認為，接種疫苗是最有效預防麻疹的方法。（資料圖片）

衛生防護中心指，公眾應保持良好個人及環境衛生，包括保持雙手清潔、定期清潔和消毒常接觸的表面等，同時亦應接種疫苗。