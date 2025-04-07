麻疹｜美國德州再增一名兒童死亡　衛生部長：疫苗是預防最佳方法

美國麻疹疫情持續，德州新增一名兒童死亡，為該州今年第二宗麻疹死亡病例，也是美國近10年來第3宗麻疹死亡個案。被視為疫苗懷疑者的衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），4月6日指接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，又稱全國22州已錄得642宗病例，其中德州佔499宗。衛生部指出，小羅伯特甘迺迪當日亦已前赴德州，慰問離世孩子的父母。



圖為2025年2月27日，美國德州拉伯克市（Lubbock）家長帶女兒接種第一劑麻疹疫苗。（Reuters）

全國22州642宗病例 德州佔499宗

德州拉伯克市（Lubbock）一家醫院於4月6日公布，一名最近確診麻疹的學齡兒童，在住院期間不治。院方表示，患者未接種麻疹疫苗，此前沒有慢性病等問題，反映接種疫苗的重要性。院方未進一步透露患者資料及死亡日期。《紐約時報》則報道，死者是一名8歲女孩，因麻疹造成肺衰竭死亡。

小羅伯特甘迺迪長期對疫苗持懷疑態度，當2月出現近10年首例麻疹死亡病例時，他仍指這類疫情很常見。不過，他6日改變態度肯定疫苗功效，又稱全國22州已錄得642宗病例，其中德州佔499宗。

他同日到訪德州，與疫情重災區蓋恩斯縣蓋恩斯縣（Gaines County，暫譯）的居民見面，又稱已與德州州長阿博特（Greg Abbott）通話，將繼續向該州提供支援，疾病和預防中心（CDC）的團隊亦已被派到該州。

據德州衛生部門截至4日通報，該州3天內急增59宗麻疹病例。而美國疾病控制和預防中心（CDC）日前報告稱，全國感染個案中，97%患者未接種疫苗又或疫苗接種情況不明。