澳洲總理今起訪華　冀經加強中澳關係提振本國經濟

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7月12日起訪中國近一週，預料他行程將拜會中國國家主席習近平與國務院總理李強。阿爾巴尼斯今次還率領澳洲數個礦業公司高管訪華，希望通過加強對華關係提振澳洲經濟，還在周五強調澳中關係提升意味給澳洲帶來更多就業。



今次是繼前年11月之後，阿爾巴尼斯第二次以總理身份訪華，將前往上海、北京及成都，他行前還表示，一直致力發展與中國的關係，在力所能及的地方達成共識並實現合作，並在存在分歧的領域坦誠對話，形容與中國領導人直接接觸，對澳洲的安全至關重要。

中國是澳洲的最大貿易夥伴，涵蓋農業和能源，以鐵礦石為主，中澳去年的雙邊貿易往來總計高達3,120億澳元（約16109億港元）佔澳洲貿易總額的四分之一。

圖為2024年11月18日，G20 峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，中國國家主席習近平在合照時與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）寒暄。（Reuters）

阿爾巴尼斯1963年出生於悉尼，1996年當選澳洲聯邦眾議員，2007－2013年先後擔任工黨政府基礎設施和交通部長、區域發展和地方政府部長、聯邦議會工黨領袖、副總理等職務。2019年5月當選工黨領袖。2022年5月出任澳洲總理，還在今年5月連任總理一職。