芝麻街Elmo X帳戶被盜　發反猶言論　又指特朗普是內塔尼亞胡傀儡

英國媒體7月15日報道，美國經典兒童電視節目「芝麻街」（Sesame Street）的製作公司表示，「芝麻街」經典角色Elmo的社交平台X帳戶遭黑客入侵，導致它發布多則涉及反猶太和種族歧視的貼文。Elmo更在一則貼文中恥笑美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是以色利總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的傀儡，因為特朗普的名字在淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的客戶名單上。



Elmo的官方X帳戶被盜，發布多則涉及反猶和種族歧視的言論：

據路透社報道，這些來自13日（週日）的帖文已被刪除，Elmo的帳戶在貼文中呼籲對猶太人施暴，更戲謔特朗普是內塔尼亞胡的「傀儡」（puppet），並要求特朗普政府盡快公布已在獄中自殺身亡的愛潑斯坦及其客戶名單。

報道指，芝麻街的Elmo，一隻活潑的紅色絨毛怪獸，在X平台上擁有超過65萬粉絲。

芝麻街工作室（Sesame Workshop）其後發聲明表示：「Elmo的X帳戶被一名身份不明的黑客短暫入侵，該黑客發布令人作嘔的信息，包括牽涉反猶和種族歧視的貼文。我們已重獲帳戶的控制權。」

此前，全球首富馬斯克旗下xAI開發的Grok聊天機器人的帳戶亦曾「失控」，發布帶有反猶內容的貼文，更自稱是「機械希特拉」（MechaHitler）。這些貼文隨後被Grok的X帳戶刪除，並稱其「不當」。

報道指，自2022年馬斯克收購Twitter（X的前身）以來，他大幅削減內容審核，導致極端內容增加，令一些廣告商退出該平台。