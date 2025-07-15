特朗普威脅對俄次級關稅　美媒：實指次級制裁　中印或首當其衝

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月14日表示，如果俄羅斯不能在50日內達成停戰協議，就要實施「次級關稅」。美媒引述白宮官員解釋，特朗普所謂「次級關稅」實際上是指「次級制裁」，即針對俄羅斯能源買家做出制裁。中國和印度是俄羅斯能源出口的主要買家，若制裁實施，兩國將受到主要影響。



▼特朗普威脅將祭出次級制裁

特朗普周一在白宮說：「我們對俄羅斯很不悅，並且如果不能在50日內達成協議的話，將祭出非常嚴厲的關稅，大約100%的關稅，我們稱為『次級關稅』。」

路透社引述一名白宮官員，表示特朗普指的是對俄羅斯商品徵收100%的關稅，並對購買其出口產品的其他國家實施次級制裁。

圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）會面。（Reuters）

但據《華盛頓郵報》報道，特朗普此前就曾揚言要徵收「次級關稅」（secondary tariffs），實際上指的是「次級制裁」（secondary sanction）。據此可知特朗普本次說的也是要次級制裁，而非對俄羅斯徵收100%關稅。

彭博社也引述美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）解釋，特朗普的本意是要「次級制裁」，而非「次級關稅」。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

半島電視台指出，俄烏戰爭期間，西方國家切斷了與莫斯科的大部分金融聯繫，但並未採取措施限制俄羅斯向其他地區出售石油。這使得莫斯科能夠繼續透過向中國和印度等買家出口石油賺取數千億美元的利潤。

2024年，俄羅斯石油佔印度整體進口原油的35%，在中國則佔進口石油的19%。此外土耳其也是俄羅斯石油的進口國，其在2023年有58%的精煉石油來自俄羅斯。