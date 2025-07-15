美國徵墨西哥「番茄關稅」　拉鋸30年終實施？｜新聞背後

美國商務部7月14日宣布，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下政府將退出暫停對墨西哥新鮮番茄進行反傾銷稅調查的協議，並將對來自墨西哥的大部份番茄徵收17.09%關稅。其實今次「番茄關稅」與一場距今近30年前的官司有關，美國當時就主張對墨西哥番茄徵關稅不過卻先後五次暫停，拖延至今才決定在下月1日正式實施。



綜合美媒報道，美國番茄產業在1996年指控墨西哥業者向美國傾銷廉價番茄，認為有損美國番茄種植業從業者利益，美國當時做出有利本國番茄產業裁決，下令可對墨西哥加徵關稅。

儘管有關稅裁決，美國在1996年、2002年、2008年、2013年和2019年，先後五次同意暫停徵收「番茄關稅」，因墨西哥番茄業者同意以合適番茄價格輸美，與美國番茄「打對台」。直至今年4月，墨西哥政府還認為能繼續同華府達成協議，暫緩「番茄關稅」。

不過商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就指，美國農民長期受不公平貿易行為壓迫，令本國番茄等農產品被迫價。這才令美國對墨開徵「番茄關稅」。

而在2019年，當時正值特朗普首次擔任美國總統，他就在5月8日宣布向墨西哥加徵17.5%關稅，其稅率高於今次的17.09%，不過之後因簽署事關眾多產品的《美墨加協定》而暫緩。

圖為2025年7月14日，美國加州一家雜貨店展示來自墨西哥的番茄。（Getty Images）

報道引述世界銀行 (World Bank) 的數據，美國前年就從墨西哥進口了價值28億美元的番茄，這些來自墨西哥的番茄，佔美國進口所有外國番茄的85%以上。聯邦數據還指出，墨西哥近年對美國出口番茄愈來愈多，在過去15年中成長近三倍。

美國商會（USCC）反對特朗普政府的「番茄關稅」，認為有可能招致墨西哥報復，強調墨西哥番茄進口以及銷售許可為美國帶來至少83億美元的經濟效益。