美將對墨西哥番茄徵收17.09%關稅 退出暫停傾銷調查協議
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼宣布約自8月1日起，對歐盟和墨西哥出口到美國的商品將征收30%的關稅後。美國商務部7月14日宣布，特朗普政府將退出暫停對墨西哥新鮮番茄進行反傾銷稅調查的協議，並將對來自鄰國的大部份番茄徵收17.09%關稅。
墨西哥今年4月曾表示，有信心與美國續簽番茄協議。該協議旨在規範墨西哥對美國的番茄出口，以便美國生產商公平競爭。該協議於1996年首次達成，並於2019年最後一次續簽。
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國農民長期受到不公平貿易行為的壓迫，削弱本土番茄等農產品價格。
路透社報道，根據官方數據，墨西哥去年出口了價值33億美元的番茄，其中絕大部份銷往美國。
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