習近平接見拉夫羅夫　討論籌備普京訪華及出席上合峰會

中國國家主席習近平7月15日上午，在北京人民大會堂，接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。拉夫羅夫自13日起訪華，參加15日在天津舉行的上海合作組織外交部長理事會會議。



俄羅斯外交部在其網站聲明中表示，「拉夫羅夫向中國領導人轉達了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的友好問候和良好祝願。雙方討論了一系列雙邊政治交往相關的議題……包括籌備俄羅斯總統即將對中國進行的訪問。」

圖為2025年7月13日，中國外交部長王毅在北京與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ）

新華社報道，習近平表示中俄雙方要落實他我同普京總統達成的重要共識，深入推進中俄全面戰略協作伙伴關係建設，加強在多邊平台的相互支持，維護兩國發展和安全利益，團結全球南方國家，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

今年的上合組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行，屆時普京將出席會議，並參加於9月3日舉行的抗日戰爭勝利80週年紀念儀式。