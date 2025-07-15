特朗普：對普京失望但未決裂 獲梅拉尼婭點醒對方一直違背協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期在接受英國廣播公司（BBC）獨家訪問時，再次表達他對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的失望，但稱與其未決裂。特朗普此前7月14日還表示，是第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）點醒他，普京一直在違背與烏克蘭可能達成和平協議的承諾。



特朗普表示，他曾四次認為即將與俄羅斯達成協議。當BBC詢問他是否已與普京斷絕關係時，特朗普回答說：「我對他感到失望，但我和他還沒完。但我對他感到失望。」

霍士新聞（Fox News）報道，特朗普7月14日與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面時，談及俄烏戰爭。特朗普說他與普京通話，呼籲達成和平協議結束衝突後，是梅拉尼婭提醒他，普京在做出虛假承諾。

圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（Reuters）

特朗普說：「我回到家，跟第一夫人說，『我今天跟普京通了電話，我們談得很愉快。』她說，『哦，真的嗎？另一個城市剛剛被襲擊了』。」

特朗普回憶起另一次類似的對話時說：「有時候我回到家會說，『第一夫人，我跟普京談得非常愉快，我想我們談成了。』然後我打開電視，或者她有一次跟我說，『哇，那真奇怪，因為他們才剛轟炸了一家養老院。』我就說，『甚麼？』」

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭2025年7月11日到德州視察災區（Reuters）

特朗普此前曾多次表達對普京的失望，認為普京殺死了很多人，並計劃向烏克蘭輸送武器以抵抗俄羅斯。他14日會面呂特時還警告，如果俄羅斯不能在50天內與烏克蘭達成停火協議，將被徵收100%的「非常嚴厲」關稅。