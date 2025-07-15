歐盟推出《數碼服務法》新指南　成員國可就未成年人推出社媒禁令

歐盟委員會7月14日針對《數碼保護法》（DSA）發布新版未成年人網路保護指南，允許各成員國針對未成年人出台社交媒體禁令。近幾個月來，歐盟委員會一直面臨壓力，要求其推出措施保護未成年人免受社交媒體負面影響。



美媒《政治報》歐洲版（Politico EU）提到，法國和荷蘭支持禁止15歲以下未成年人使用社交媒體，希臘認為一定年齡以下兒童應該在父母同意下才可使用社交媒體。

社交平台Facebook母公司Meta也提出要制定法律限制，要求父母同意之後，未滿一定年齡的孩子才能使用社交平台。

圖為2025年3月12日拍攝的照片，展示電腦螢幕上顯示的Meta標誌，以及手機螢幕上顯示的Facebook標誌。（Getty Images）

歐盟委員會14日還發布一款年齡驗證應用程式的技術規範，該程式可透過身分證件甚至臉部辨識技術幫助驗證用戶是否年滿18歲。程式將在法國、希臘、西班牙、意大利和丹麥進行測試，這5個國家也正在開發各自的年齡驗證解決方案。

丹麥數碼部長奧臣（Caroline Stage Olsen）與歐盟委員會技術主管Henna Virkkunen共同介紹新指南，前者表示：「年齡驗證並非可有可無，而是絕對必要的。」

指南旨在確保社交平台在DSA框架下，於整個歐洲範圍內遵守類似的規則。該指南不具約束力，為企業解讀DSA的要求設定了基準。

2024年1月31日，社交平台X行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）在華盛頓特區德克森參議院辦公大樓向參議院司法委員會作證。委員會聽取了各大科技公司負責人就社群媒體上兒童性剝削的危害所作的證詞。（Getty Images）

指南建議平台不要將瀏覽行為納入推薦系統；關閉連續記播放和已讀回條等功能，以降低成癮性；預設隱私和安全，例如使帳號對不在其網路中的其他使用者不可見；並考慮關閉攝影機存取等一些功能。

指南採用基於風險的方法，意味着平台可以評估它們對未成年人可能構成的威脅並採取相應措施。