Nvidia獲批對華售H20晶片 英媒：中企爭相搶購 AMD亦有望解禁
撰文：王海
出版：更新：
在英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面數日后，該公司獲批恢復對中國銷售其H20人工智能晶片。路透社7月15日報道，中國企業正爭相搶購英偉達的H20AI晶片。另一晶片龍頭公司超微（AMD）表示，其向中國出口的MI308晶片的授權申請將進入審批階段。受消息刺激，英偉達與超微在美股盤前股價均上升5%。
據報道，英偉達的AI晶片一直是美國出口管制的重點關注對象。基於國家安全考慮，美國政府過往嘗試阻止最先進的晶片落入中國手中。英偉達曾表示，這些限制措施將使其收入減少150億美元（約1177億港元）。
報道引述英偉達的聲明表示，這間全球市值最高的公司正向美國政府提交申請，恢復向中國銷售H20圖形處理器（Graphics Processing Uni，GPU），並預計很快將獲得許可。
英偉達又指：「美國政府已向英偉達保證將批出許可，英偉達希望很快開始交付。」報道提到英偉達行政總裁黃仁勳正在北京訪問，並將於15日（週三）在一場公開活動上發表講話。
報道指，英偉達的主要競爭對手超微同日亦表示，已收到美國商務部的通知，其向中國出口MI308晶片的授權申請將進入審批階段。
AMD早前曾預計，受美國的出口限制影響，該公司今年的收入將減少15億美元（約118億港元）。該公司在電郵聲明中表示，計劃在許可證獲批後恢復這些晶片的出貨。
據報道，英偉達和超微的股價在盤前交易中均上升約5%。
知情人士指，中國企業紛紛下單訂購英偉達的晶片，而英偉達隨後需將這些訂單提交給美國政府審批。科網企業如字節跳動和騰訊正向英偉達提交訂單申請。
其中一位消息人士稱，流程的核心是英偉達需要整理一份核准名單，供中國企業註冊潛在採購。
從愛國者援烏到Nvidia晶片輸華：TACO「特朗普總會退縮」是種讚美黃仁勳：美國推科技製造業再工業化完全正確 有助減少依賴他國黃仁勳訪華 16日於北京舉行媒體發布會Nvidia市值破4萬億美元 黃仁勳身家超越巴菲特 訪華前晤特朗普