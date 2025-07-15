Nvidia獲批對華售H20晶片　英媒：中企爭相搶購　AMD亦有望解禁

在英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面數日后，該公司獲批恢復對中國銷售其H20人工智能晶片。路透社7月15日報道，中國企業正爭相搶購英偉達的H20AI晶片。另一晶片龍頭公司超微（AMD）表示，其向中國出口的MI308晶片的授權申請將進入審批階段。受消息刺激，英偉達與超微在美股盤前股價均上升5%。



據報道，英偉達的AI晶片一直是美國出口管制的重點關注對象。基於國家安全考慮，美國政府過往嘗試阻止最先進的晶片落入中國手中。英偉達曾表示，這些限制措施將使其收入減少150億美元（約1177億港元）。

這張於2025年1月29日拍攝的插圖中，可以看到英偉達（Nvidia）標誌以及美國和中國國旗。（Reuters）

報道引述英偉達的聲明表示，這間全球市值最高的公司正向美國政府提交申請，恢復向中國銷售H20圖形處理器（Graphics Processing Uni，GPU），並預計很快將獲得許可。

英偉達又指：「美國政府已向英偉達保證將批出許可，英偉達希望很快開始交付。」報道提到英偉達行政總裁黃仁勳正在北京訪問，並將於15日（週三）在一場公開活動上發表講話。

2025年5月29日，美國加州柏克萊，英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳訪問勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Lab）時發表講話，宣布一部美國超級電腦將採用英偉達快將推出的Vera Rubin晶片。（Reuters）

報道指，英偉達的主要競爭對手超微同日亦表示，已收到美國商務部的通知，其向中國出口MI308晶片的授權申請將進入審批階段。

AMD早前曾預計，受美國的出口限制影響，該公司今年的收入將減少15億美元（約118億港元）。該公司在電郵聲明中表示，計劃在許可證獲批後恢復這些晶片的出貨。

據報道，英偉達和超微的股價在盤前交易中均上升約5%。

2025年6月16日，圖為美國晶片龍頭企業英偉達（Nvidiai或NVDA，又名輝達）與超微（AMD）的企業標誌。（Getty）

知情人士指，中國企業紛紛下單訂購英偉達的晶片，而英偉達隨後需將這些訂單提交給美國政府審批。科網企業如字節跳動和騰訊正向英偉達提交訂單申請。

其中一位消息人士稱，流程的核心是英偉達需要整理一份核准名單，供中國企業註冊潛在採購。